30 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية المحدودة، وشركة زهران لإدارة المرافق، وشركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات، وشركة سارة الدولية للتجارة والمقاولات، وشركة محجوب، وشركة نقطة المراقبة للخدمات البيئية، وشركة النظم المبتكرة لتقنية الحديثة وأعمال الحاسب الآلي، وشركة أساس العالمية المحدودة” في كل من ينبع، والجبيل، وجازان، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول النسخ الاحتياطي الأساسي (للجنسين/ ينبع).

– مطور رئيسي/ الواجهات الأمامية (للجنسين/ ينبع).

– مدير النظافة (للجنسين/ ينبع).

– فني معدات طبية (عدد وظيفتين للجنسين/ ينبع).

– مشرف اتصالات (ينبع).

– مساعد بحري (للجنسين/ ينبع).

– مسؤول السلامة (الجبيل).

– مراقب طرق (عدد 4 وظائف/ الجبيل).

– مشغل معدات ثقيلة (عدد 8 وظائف/ الجبيل).

– موظف مشتريات/ أخصائي مواد (الجبيل).

– مشرف مراقبة العمل (الجبيل).

– مشرف صيانة (الجبيل).

– مقدر كميات (الجبيل).

– مدير مشروع (الجبيل).

– مسؤول سلامة (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– أخصائي أجهزة تشغيل (عدد وظيفتين للجنسين/ جازان).

– فني طاقة كهربائية منخفضة الفولطية (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 26 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)