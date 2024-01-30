30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري كلى (جدة).
– فني أشعة (وادي الدواسر).
– أخصائي تمريض (عدد 20 وظيفة/ خميس مشيط).
– عامل/ عاملة نظافة (عدد 8 وظائف/ حفر الباطن).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)