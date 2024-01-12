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33 وظيفة شاغرة في جامعة الملك فيصل

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٣ مساءً
33 وظيفة شاغرة في جامعة الملك فيصل
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك فيصل، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، على نظام العقود، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك فيصل

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي علوم بيانات.

– فني معمل الطرق.

– مسؤول مشتريات.

– أخصائي مشاريع.

– منسق مشاريع.

– مساعد إداري.

– محاسب.

– مساعد إداري مشرف.

– سكرتير.

– ناسخ آلة.

– باحث/ فني كيمياء.

– باحث/ فني أحياء دقيقة.

– باحث/ فني فيزياء.

– مسجل معلومات.

– مراسل.

– ميكانيكي.

– سائق.

– باحث قانوني.

– مدقق لغوي.

– محرر صحفي.

– موظف علاقات عامة.

– مسجل طلبة.

– فني مختبر.

– طبيب بيطري.

– مساعد طبيب بيطري.

– أخصائي قانوني.

– أخصائي تخطيط إستراتيجي.

– أخصائي مراجعة داخلية.

– أخصائي عمليات موارد بشرية.

– أخصائي مالية.

– مهندس مدني.

– أخصائي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

– أخصائي تقنية معلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 2 رجب 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 8 رجب 1445هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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