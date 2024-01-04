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150 شاحنة تستعد للدخول من معبر رفح

350 مليون ريال قيمة مساعدات مركز الملك سلمان لغزة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٥ مساءً
350 مليون ريال قيمة مساعدات مركز الملك سلمان لغزة
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الجهات الإغاثية في المملكة العربية السعودية، جهودها من أجل توفير المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

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175 شاحنة سعودية وصلت قطاع غزة

وقال المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان سامر الجطيلي، “المركز يواصل توزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين في غزة، ونجحنا في إدخال 175 شاحنة إلى القطاع عبر معبر رفح الواقع بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر”.

وأضاف الجطيلي في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية السعودية: “لدينا قرابة 150 شاحنة تستعد للدخول من معبر رفح، محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية”.

وختم: “تكلفة المساعدات المقدمة من المركز إلى قطاع غزة بلغت حتى الآن نحو 350 مليون ريال”.

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