4 آلاف تصريح لحوالي 500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج

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قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إن الأمانة تستهدف إصدار 4 آلاف تصريح لما يقارب 500 ألف غرفة سكنية تستوعب مليوني حاج.
وتابع زيتوني خلال تصريحات إلى الإخبارية، أن الجميع يطمح في هذا العام، لرفع هذا العدد عن موسم الحج بالعام الماضي.
ولفت إلى أن عدد المباني التي تم التصريح لها حتى الآن بلغت 1000 مبنى، تستوعب قرابة 150 ألف حاج، والطلبات متزايدة خلال هذه الفترة، والمجال مفتوح للتصاريح حتى نهاية شهر رجب الجاري.