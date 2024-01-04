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4 آلاف تصريح لحوالي 500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٣ مساءً
4 آلاف تصريح لحوالي 500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج
المواطن - فريق التحرير

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قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إن الأمانة تستهدف إصدار 4 آلاف تصريح لما يقارب 500 ألف غرفة سكنية تستوعب مليوني حاج.

وتابع زيتوني خلال تصريحات إلى الإخبارية، أن الجميع يطمح في هذا العام، لرفع هذا العدد عن موسم الحج بالعام الماضي.

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1000 مبنى

ولفت إلى أن عدد المباني التي تم التصريح لها حتى الآن بلغت 1000 مبنى، تستوعب قرابة 150 ألف حاج، والطلبات متزايدة خلال هذه الفترة، والمجال مفتوح للتصاريح حتى نهاية شهر رجب الجاري.

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