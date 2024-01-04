4 أهداف في الشوط الأول بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2- 2، الشوط الأول بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وتقدم اللاعب هيرموسو بالهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة الـ6 ثم تعادل روديجر للريال في الدقيقة الـ20، وفي الدقيقة الـ29، سجل الفرنسي ميندي الهدف الثاني للريال.
وبالدقيقة الـ37 سجل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني للأتلتيكو بمهارة فائقة.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأول بارك في الرياض.
هدف أتلتيكو مدريد الأول بصوت المعلق رؤوف خليف 🎤
ريال مدريد 0 – 1 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/AKQbXxcDP1
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
روديجير يسجل هدف التعادل لريال مدريد⚽️🔥
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/UFCd9MPN6x
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
ميندي يسجل ثاني الأهداف لريال مدريد⚽️🔥
ريال مدريد 2 – 1 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/RECwV1GiFq
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
أتلتيكو مدريد يعود ويسجل التعادل عن طريق غريزمان⚽️🔥
ريال مدريد 2 – 2 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/ahIGXVWmXk
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024