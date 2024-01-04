4 إنذارات لأهالي جازان والباحة والقصيم ومكة المكرمة

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وجه المركز الوطني للأرصاد، 4 إنذارات باللون الأصفر لأهالي مناطق جازان والباحة والقصيم ومكة المكرمة.
وبحسب الأرصاد، تشمل الحالة الجوية هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية تستمر لساعات، حيث توقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على جازان والباحة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.
بينما تستمر حالة التقلبات الجوية على منطقتي القصيم حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
وتشمل الحالة الجوية على مكة المكرمة ارتفاع الأمواج وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة السادسة مساء الثلاثاء بمشيئة الله.