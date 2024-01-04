4 خطوات للتقديم على مبادرة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية القتل حداً لمواطن أطلق النار على هندي وأفغاني في القصيم عاصفة من الجدل بعد استبعاد نواف العقيدي من كأس آسيا 5 خطوات بسيطة لإرفاق المستندات في حساب المواطن أسمنت نجران: تعديل أسعار الوقود يرفع تكلفة المبيعات 13% معالجة أكثر من 420 بؤرة تضم 30 ألف قرد بابون التعليم تعلن عن 100 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة ضيوف خادم الحرمين.. تايوانية تحكي رحلة اعتناقها الإسلام مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة التقديم على المبادرة التحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية.
وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها إنه يمكن للمنشأة الاستفادة من المبادرة بعد استيفاء الشروط وإصدار تصريح أجير لحصولها على امتيازات تنعكس على نطاقاتها.
وأضافت أن خطوات التقديم تتمثل في:
1- تقديم طلب التصريح عن طريق شركة الحراسات الأمنية.
2- يتم الاطلاع والموافقة على الطلب.
3- يتم التحقق من التأمينات الاجتماعية.
4- تنعكس معادلة نطاقات في ملف المنشأة فورًا.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.