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4 خطوات للتقديم على مبادرة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية Icon القتل حداً لمواطن أطلق النار على هندي وأفغاني في القصيم Icon عاصفة من الجدل بعد استبعاد نواف العقيدي من كأس آسيا Icon 5 خطوات بسيطة لإرفاق المستندات في حساب المواطن Icon أسمنت نجران: تعديل أسعار الوقود يرفع تكلفة المبيعات 13% Icon معالجة أكثر من 420 بؤرة تضم 30 ألف قرد بابون Icon التعليم تعلن عن 100 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل Icon طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة Icon ضيوف خادم الحرمين.. تايوانية تحكي رحلة اعتناقها الإسلام Icon مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز Icon

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بعد استيفاء الشروط وإصدار تصريح أجير

4 خطوات للتقديم على مبادرة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٥ مساءً
4 خطوات للتقديم على مبادرة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة التقديم على المبادرة التحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية.

التقديم على المبادرة التحفيزية

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها إنه يمكن للمنشأة الاستفادة من المبادرة بعد استيفاء الشروط وإصدار تصريح أجير لحصولها على امتيازات تنعكس على نطاقاتها.

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وأضافت أن خطوات التقديم تتمثل في:

1- تقديم طلب التصريح عن طريق شركة الحراسات الأمنية.

2- يتم الاطلاع والموافقة على الطلب.
3- يتم التحقق من التأمينات الاجتماعية.
4- تنعكس معادلة نطاقات في ملف المنشأة فورًا.

منصة أجير

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.

وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.

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