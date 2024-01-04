4 خطوات للتقديم على مبادرة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة التقديم على المبادرة التحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية.

التقديم على المبادرة التحفيزية

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها إنه يمكن للمنشأة الاستفادة من المبادرة بعد استيفاء الشروط وإصدار تصريح أجير لحصولها على امتيازات تنعكس على نطاقاتها.

وأضافت أن خطوات التقديم تتمثل في:

1- تقديم طلب التصريح عن طريق شركة الحراسات الأمنية.

2- يتم الاطلاع والموافقة على الطلب.

3- يتم التحقق من التأمينات الاجتماعية.

4- تنعكس معادلة نطاقات في ملف المنشأة فورًا.

منصة أجير

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.

وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.