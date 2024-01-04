4 عوامل تتسبب في دفء مكة المكرمة شتاءً

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عن عدة أسباب تؤدي إلى دفء مكة المكرمة في فصل الشتاء.

المصدات الجبلية

وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس”، إن هناك عدة عوامل جغرافية وجوية تتسبب في دفء مكة المكرمة شتاءً، أول هذه العوامل هو وجود المصدات الجبلية العملاقة المتمثلة في جبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة القادمة من الشمال والوسط عن الوصول إلى مكة المكرمة.

وأضاف أن العامل الثاني هو أن مكة المكرمة ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 300 متر فقط، وهذا ادعى لكونها دافئة.

موقع مكة المكرمة

وأشار إلى أن العامل الثالث هو موقعها، فتوجد في جنوب المملكة العربية السعودية، حيث تكون بعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة التي تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى.

ولفت إلى أن العامل الرابع هو قرب مكة من البحر الأحمر، والذي يعمل في فترة المساء إلى تدفئة السواحل، وتدفئة المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر كمكة المكرمة.