4 فرص لاختبار الرخصة المهنية خلال 2024 السعودية تدين التفجيرات الإرهابية في إيران عملاقا دوري روشن يطاردان جريزمان الدراسة عن بُعد في مدارس القنفذة غدًا 45 فرقة في قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية بعسير من سيحمي عرين النصر بـ كأس موسم الرياض ؟ تكريم 30 فائزًا في اليوم الثالث لمنافسات المسار الثاني بكأس العلا للصقور نجم منتخب إيطاليا على رادار الشباب النفط يقفز 3% امتلاك سجل تجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى
قالت هيئة تقويم التعليم: إنه ستتاح خلال العام 2024 فرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من ذات العام.
1ـ استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل، حيث سيتم صرف علاوة عامي 2023، 2024.
2ـ الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.
3ـ تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية.
4ـ القيم والمسؤوليات المهنية.