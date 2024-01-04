4 لاعبين سعوديين يسجلون المشاركة الأول بكأس آسيا

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يكتب 4 لاعبين من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخهم، خلال مواجهة تايلاند اليوم.
وتنطلق، بعد قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره التايلاندي، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وقرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، إراحة عدد من لاعبي الأخضر الأساسيين في مباراة تايلاند اليوم، ليمنح فرصة المشاركة لـ4 لاعبين لأول مرة، وهم؛ راغد النجار، عون السلولي، فواز الصقور وحسن كادش.
وجاء تشكيل الأخضر في مباراة اليوم، كالتالي؛ راغد نجار، عبدالله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، سالم الدوسري، مختار علي، فيصل الغامدي، فواز الصقور، عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف.
وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة اليوم ترتيب المجموعة السادسة.