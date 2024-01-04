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بعد الدفع بهم كأساسيين ضد تايلاند

4 لاعبين سعوديين يسجلون المشاركة الأول بكأس آسيا

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٨ مساءً
4 لاعبين سعوديين يسجلون المشاركة الأول بكأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يكتب 4 لاعبين من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخهم، خلال مواجهة تايلاند اليوم.

4 لاعبين يُشاركون للمرة الأولى

وتنطلق، بعد قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره التايلاندي، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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وقرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، إراحة عدد من لاعبي الأخضر الأساسيين في مباراة تايلاند اليوم، ليمنح فرصة المشاركة لـ4 لاعبين لأول مرة، وهم؛ راغد النجار، عون السلولي، فواز الصقور وحسن كادش.

راغد النجار في كأس آسيا
النجار – المصدر @SaudiNT

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة اليوم، كالتالي؛ راغد نجار، عبدالله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، سالم الدوسري، مختار علي، فيصل الغامدي، فواز الصقور، عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف.

تشكيل المنتخب – المصدر @SaudiNT

تأهل الأخضر بكأس آسيا

وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة اليوم ترتيب المجموعة السادسة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدرafc

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