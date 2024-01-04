4.4 مليون عملية إلكترونية على أبشر في شهر واحد

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” تنفيذ أكثر من 4.4 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار خلال شهر ديسمبر الماضي.
عمليات منصة أبشر أفراد
نفذت ما يزيد على 2 مليون و450 ألف عملية عبر منصة “أبشر أفراد”، جات كالآتي:
- 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية.
- 40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.
- 25,874 عملية في خدمة بياناتي.
- 21,370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد.
- 15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة.
- 12,405 تعريفات بفرد الأسرة.
- 8,740 إصدارًا لسجل الأسرة.
- إصدار 6,890 بطاقة هوية بدل تالف.
- إصدار 678,320 إقامة.
- إصدار 333,090 تأشيرة خروج وعودة.
- إصدار وتجديد 41,983 جواز سفر سعودي إلكتروني.
- تنفيذ 41,301 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة.
- 31,731 طلبًا في خدمة تقرير مقيم.
- 27,492 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات.
- 14,974 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي.
- 10,933 عملية نقل الخدمات.
- 4,790 إصدارا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة.
- 1,628 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
- 118,122 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة.
- 94,869 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة.
- 76,941 إصدارًا لطلب تفويض القيادة.
- 68,999 تجديدًا لرخصة القيادة.
- 30,300 عملية في خدمة استبدال اللوحات.
- 26,256 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة.
- 17,043 عملية مبايعة مركبات.
- 4,842 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
- 4,638 عملية في خدمات السلاح الناري.
- 181,221 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد.
- إصدار 38,912 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر.
- 3,214 استفسارًا عامًا عن البصمة.
عمليات منصة أبشر أعمال
أما منصة “أبشر أعمال” فتجاوزت العمليات المنفذة أكثر من مليوني عملية، مقسمة كالآتي:
- الأمن العام: إصدار 884,216 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 215,156 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، و128,130 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإضافة 54,910 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 38,428 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 34,689 رخصة سير، و23,614 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، وإصدار 22,569 شهادة خلو سوابق، و14,773 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و4,322 عملية استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 2,386 استعلامًا عن معلومات المركبات، و2,074 عملية في خدمة إصدار تصاريح الأسلحة الهوائية، و739 عملية في إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.
- خدمات الجوازات: 352,865 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 109,035 تأشيرة خروج وعودة، و47,850 عملية في خدمة نقل الخدمات، و20,155 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و7,928 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,767 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,849 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و4,268 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 2,571 تأشيرة خروج وعودة.