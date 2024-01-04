4.4 مليون عملية إلكترونية على أبشر في شهر واحد

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” تنفيذ أكثر من 4.4 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار خلال شهر ديسمبر الماضي.

عمليات منصة أبشر أفراد

نفذت ما يزيد على 2 مليون و450 ألف عملية عبر منصة “أبشر أفراد”، جات كالآتي:

87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية.

40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.

25,874 عملية في خدمة بياناتي.

21,370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد.

15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة.

12,405 تعريفات بفرد الأسرة.

8,740 إصدارًا لسجل الأسرة.

إصدار 6,890 بطاقة هوية بدل تالف.

إصدار 678,320 إقامة.

إصدار 333,090 تأشيرة خروج وعودة.

إصدار وتجديد 41,983 جواز سفر سعودي إلكتروني.

تنفيذ 41,301 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

31,731 طلبًا في خدمة تقرير مقيم.

27,492 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات.

14,974 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي.

10,933 عملية نقل الخدمات.

4,790 إصدارا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة.

1,628 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

118,122 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة.

94,869 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة.

76,941 إصدارًا لطلب تفويض القيادة.

68,999 تجديدًا لرخصة القيادة.

30,300 عملية في خدمة استبدال اللوحات.

26,256 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة.

17,043 عملية مبايعة مركبات.

4,842 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

4,638 عملية في خدمات السلاح الناري.

181,221 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد.

إصدار 38,912 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر.

3,214 استفسارًا عامًا عن البصمة.

عمليات منصة أبشر أعمال

أما منصة “أبشر أعمال” فتجاوزت العمليات المنفذة أكثر من مليوني عملية، مقسمة كالآتي: