41 وظيفة عن بعد في عدد من التخصصات

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أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 41 وظيفة (رجال / نساء) بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي تسويق.
– مندوب مشتريات.
– مندوب مبيعات.
– ممثل مبيعات.
– مصمم هوية.
– مساعد إداري.
– مُحلل نظم معلومات.
– محاسب.
– مدخل بيانات.
– كاتبة محتوى.
– وغيرها من الوظائف.
هل يسجل العاملون عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلاً في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.
من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.
– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.
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