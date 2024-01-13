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4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمتاجر وضبط 1296 مخالفة بالجوف

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمتاجر وضبط 1296 مخالفة بالجوف
المواطن - واس

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أجرت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 4 آلاف و452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة والتجميل والمقاهي خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.

وفي بيان رسمي، ذكر المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 1296 مخالفة، ومصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكدا تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.

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وفي سياق آخر، أنجزت الأمانة خلال الفترة ذاتها صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة في المخططات والأحياء والشوارع، و 7 آلاف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

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