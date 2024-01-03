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تُؤدي 40 لونًا جبليًّا سعوديًّا وعالميًّا

45 فرقة في قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية بعسير

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥١ مساءً
45 فرقة في قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية بعسير
المواطن - فريق التحرير

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تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية، النسخة الثالثة من مهرجان “قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية” في منطقة عسير خلال الفترة من 20 إلى 27 يناير 2024، بمشاركة 45 فرقة محلية ودولية، تُؤدي 40 لونًا جبليًّا سعوديًّا وعالميًّا، وذلك امتدادًا لجهود الهيئة الساعية إلى إبراز الفنون الأدائية السعودية وتسليط الضوء عليها.

حزمة من الفعاليات

وسيقدِّم مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية حزمةً من الفعاليات المتنوعة، مشتملةً على حفلي افتتاح وختام يُقامان على مسرح جامعة الملك خالد بأبها، إضافةً إلى مسيرتين كرنفاليتين أدائيتين تنطلقان بطريق الأمير سلطان في خميس مشيط، تقدمها 20 فرقة سعودية من سبع مناطق بالمملكة، إضافة إلى 25 فرقة أدائية دولية بأزيائها الجبلية.

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وأعدّ المهرجان برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا بنادي أبها الأدبي، يتضمَّن ندواتٍ تفاعلية وثقافيةٍ، وورشَ عملٍ يُقدمها خُبراء محليون وعالميون؛ لتعريف الزوار بتاريخ الفنون الجبلية وأزيائها، والمهن الفنية لأهالي المنطقة كالنحت، وحياكة السدو، وغيرهما، وذلك من خلال احتضان ثمانية مواقع تراثية ذات جذور تراثية للفعاليات اليومية؛ وهي: بسطة القابل، وقلعة شمسان، وقرية بن عضوان التاريخية، وقصر مالك التاريخي، وقصور آل مشيط، وقصور آل أبو سراح، وقلاع أبو نقطة المتحمي، وقرية بن حمسان، على أن يحتضن كلُّ موقع مسرحًا للفنون الأدائية، ومنصات عرض للزيِّ التقليدي للفن الأدائي الجبلي للقرية.

مناطق للأطفال

ويُخصص المهرجان مناطق للأطفال؛ تحتوي على أنشطة حرفية، وورش عمل يدوية، وجناح للتصوير بالأزياء الجبلية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات في هذه المواقع لعربات الأطعمة المحلية المختلفة، وأجنحة للحرفيين يتعرف من خلالها الزائر إلى المصنوعات اليدوية القديمة.

وسيحظى زوّار مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية بتجربةٍ فريدةٍ عند التسوق من متاجر الهدايا التذكارية، التي تَعرضُ مجموعة من التحف الفنية التي تمثل الإرث العسيري.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية، عن طريق هذا المهرجان السنوي، إلى تسليط الضوء على عراقة وأصالة الفنون الأدائية الجبلية؛ محليًّا ودوليًّا، ورفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية، والترويج للفنون الأدائية بالمملكة، وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع، إلى جانب تفعيل السياحة الثقافية في مختلف المواسم بمنطقة عسير، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي؛ بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

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