5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل

دعت وزارة البيئة والزراعة والمياه ملاك الإبل إلى سرعة الاستفادة من المدة المتبقية على انتهاء ترقيم الإبل إلكترونيًّا.

ترقيم الإبل

وقالت البيئة عبر حسابها على منصة إكس: 5 أشهر متبقية على انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًّا مجانًا؛ لحفظ حقوق الملاك وتوفير قاعدة بيانات، وتسهيل إجراءات نقل الملكية.