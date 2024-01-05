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5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٦ مساءً
5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل
المواطن - فريق التحرير

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دعت وزارة البيئة والزراعة والمياه ملاك الإبل إلى سرعة الاستفادة من المدة المتبقية على انتهاء ترقيم الإبل إلكترونيًّا.

ترقيم الإبل

وقالت البيئة عبر حسابها على منصة إكس: 5 أشهر متبقية على انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًّا مجانًا؛ لحفظ حقوق الملاك وتوفير قاعدة بيانات، وتسهيل إجراءات نقل الملكية.

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