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5 حالات تتيح إجراء الاختبارات عن بعد

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٠ مساءً
5 حالات تتيح إجراء الاختبارات عن بعد
المواطن - فريق التحرير

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تنص الأنظمة والإجراءات التنظيمية على منع تحول الاختبارات النهائية إلى اختبارات عن بعد إلا في حالات فردية على سبيل الحصر والاستثناء لضمان سير العملية التعليمية وفق الإجراءات المعتمدة.

حالات الاختبارات عن بعد

وبحسب الفصل العاشر من دليل أنظمة واجراءات الاختبارات فإنه يمنع تأدية الاختبار عن بعد إلا في الحالات الفردية التالية:
أولاً: الطالب الموقوف في (السجن / الإصلاحية).
ثانياً: الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة.
ثالثاً: الطالب المريض لظروف مرضية شديدة أو معدية.
رابعاً: الدارسون المرابطون على الحد.
خامساً: المنومون في مراكز الأورام.

توفر التقارير الطبية

وفي وقت سابق شددت وزارة التعليم على ضرورة توفر التقارير الطبية والمستندات الرسمية التي تثبت كل حالة من الحالات الخمس، مؤكدة أنه في حال صدر توجيه من صاحب الصلاحية بتحويل التعليم الحضوري إلى التعليم الإلكتروني، أثناء فترة تنفيذ الاختبار النهائي، فإنه يتم تأجيل الاختبار إلى موعد الاختبار البديل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ.

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