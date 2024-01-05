5 حالات تتيح إجراء الاختبارات عن بعد

تنص الأنظمة والإجراءات التنظيمية على منع تحول الاختبارات النهائية إلى اختبارات عن بعد إلا في حالات فردية على سبيل الحصر والاستثناء لضمان سير العملية التعليمية وفق الإجراءات المعتمدة.

حالات الاختبارات عن بعد

وبحسب الفصل العاشر من دليل أنظمة واجراءات الاختبارات فإنه يمنع تأدية الاختبار عن بعد إلا في الحالات الفردية التالية:

أولاً: الطالب الموقوف في (السجن / الإصلاحية).

ثانياً: الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة.

ثالثاً: الطالب المريض لظروف مرضية شديدة أو معدية.

رابعاً: الدارسون المرابطون على الحد.