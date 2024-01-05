Icon

وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي Icon زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا Icon في 10 دقائق.. الإسعاف الطائر ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية بالجوف Icon 11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل Icon سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال Icon أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم Icon الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند Icon الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تمكن السعودية من تصنيع 70% من اللقاحات Icon تيك توك تنافس يوتيوب قريبًا بمقاطع الفيديو الطويلة Icon تقنية جديدة بهواتف أندرويد لقياس جودة الهواء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الانعطاف لطريق آخر وعدم الرؤية أبرزها

5 حالات تلزم قائد المركبة بالسير على الجانب الأيمن

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٠ مساءً
5 حالات تلزم قائد المركبة بالسير على الجانب الأيمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكّرت الإدارة العامة للمرور بـ5 حالات يجب على قائد المركبة فيها السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

الالتزام بالجانب الأيمن

وقالت إدارة المرور، في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: إن الحالات التي يجب فيها الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق هي:

قد يهمّك أيضاً
مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل

مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل

منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا

1- في حال الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين.

2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

3- إذا كانت سرعة السيارة أقل من السرعة القصوى المسموح بها.

4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

5- في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة