5 حالات تلزم قائد المركبة بالسير على الجانب الأيمن

ذكّرت الإدارة العامة للمرور بـ5 حالات يجب على قائد المركبة فيها السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

الالتزام بالجانب الأيمن

وقالت إدارة المرور، في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: إن الحالات التي يجب فيها الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق هي:

1- في حال الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين.

2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

3- إذا كانت سرعة السيارة أقل من السرعة القصوى المسموح بها.

4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

5- في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس.