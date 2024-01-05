5 حالات تلزم قائد المركبة بالسير على الجانب الأيمن

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ذكّرت الإدارة العامة للمرور بـ5 حالات يجب على قائد المركبة فيها السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.
وقالت إدارة المرور، في إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: إن الحالات التي يجب فيها الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق هي:
1- في حال الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين.
2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.
3- إذا كانت سرعة السيارة أقل من السرعة القصوى المسموح بها.
4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.
5- في حالة قدوم مركبة أخرى من الاتجاه المعاكس.