عاصفة من الجدل بعد استبعاد نواف العقيدي من كأس آسيا 5 خطوات بسيطة لإرفاق المستندات في حساب المواطن أسمنت نجران: تعديل أسعار الوقود يرفع تكلفة المبيعات 13% معالجة أكثر من 420 بؤرة تضم 30 ألف قرد بابون التعليم تعلن عن 100 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة ضيوف خادم الحرمين.. تايوانية تحكي رحلة اعتناقها الإسلام مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز عقوبة إفشاء أسرار العمل.. الإيقاف والمساءلة التأديبية نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة
أعاد حساب المواطن التذكير بخطوات إرفاق المستندات في البرنامج للتسهيل والتيسير على المستفيدين والمواطنين.
وقال حساب المواطن في إنفوجراف نشره حساب المواطن على منصة “إكس”، إن خطوات إرفاق المستندات في البرنامج تتمثل في:
وأودع حساب المواطن في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري، نحو 3.4 مليار ريال.
واستفاد من دعم حساب المواطن لشهر يناير نحو 10 ملايين و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.