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للتسهيل على المستفيدين

5 خطوات بسيطة لإرفاق المستندات في حساب المواطن

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٨ مساءً
5 خطوات بسيطة لإرفاق المستندات في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أعاد حساب المواطن التذكير بخطوات إرفاق المستندات في البرنامج للتسهيل والتيسير على المستفيدين والمواطنين.

خطوات إرفاق المستندات

وقال حساب المواطن في إنفوجراف نشره حساب المواطن على منصة “إكس”، إن خطوات إرفاق المستندات في البرنامج تتمثل في:

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  • تسجيل الدخول على بوابة البرنامج.
  • الضغط على ملف المستفيد.
  • الضغط على إدارة المرفقات.
  • اختيار نوع المرفق.
  • إضافة المرفق والضغط على حفظ التغييرات.

حساب المواطن لشهر يناير

وأودع حساب المواطن في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري، نحو 3.4 مليار ريال.

واستفاد من دعم حساب المواطن لشهر يناير نحو 10 ملايين و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.

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