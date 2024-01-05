5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 150.2 مليون ريال

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|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|أرامكو السعودية
|31.85
|500,000.00
|15,925,000.00
|2
|أرامكو السعودية
|31.85
|2,500,000.00
|79,625,000.00
|3
|أديس
|25
|76,229.00
|1,905,725.00
|4
|مجموعة إم بي سي
|58.7
|67,876.00
|3,984,321.20
|5
|العربي
|24.4
|2,000,000.00
|48,800,000.00