5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 150.2 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، 5 صفقات خاصة على 5.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت الـ 150 مليون ريال.

صفقات سوق الأسهم

وشملت الصفقات أسهم شركة أرامكو السعودية وأديس والبنك العربي الوطني ومجموعة إم بي سي، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 150.2 مليون ريال.