5 فرق سعودية تسعى لضم خالد الغنام

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خالد الغنام باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي، لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأكدت تقارير أن خالد الغنام أبدى رغبته في الرحيل بالميركاتو الحالي، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، وخروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.
وأكد الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي النصر تسعى لتجديد عقد خالد الغنام، والذي ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 2025.
ولفت إلى أن نادي النصر يُفضل إعارة الغنام إلى أي فريق في دوري روشن السعودي في حالة تجديد عقده، مؤكدًا أن اللاعب تلقى 5 عروض من أندية سعودية تسعى لضمه بشكل رسمي في يناير الحالي.
وانضم الغنام صاحب الـ23 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير عام 2020، قادمًا من صفوف القادسية، وشارك معه في 105 مباريات رسمية، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.