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تشمل العالية الملح

5 وجبات لا يحبها القلب

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
5 وجبات لا يحبها القلب
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من تأثير خمس وجبات على القلب.

الملح والدهون

وقال النمر في تدوينة له عبر منصة إكس اليوم الاثنين: إن هذه الوجبات لا يحبها القلب، وتشمل العالية الملح، المرتفعة الدهون، والعالية السكريات.

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كما حذر استشاري أمراض القلب من الوجبات القليلة الخضراوات والفواكه، والوجبات المطبوخة بمواد تضر القلب مثل الكحول.

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