5 وجبات لا يحبها القلب

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من تأثير خمس وجبات على القلب.

الملح والدهون

وقال النمر في تدوينة له عبر منصة إكس اليوم الاثنين: إن هذه الوجبات لا يحبها القلب، وتشمل العالية الملح، المرتفعة الدهون، والعالية السكريات.

كما حذر استشاري أمراض القلب من الوجبات القليلة الخضراوات والفواكه، والوجبات المطبوخة بمواد تضر القلب مثل الكحول.