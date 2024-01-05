5 وجبات لا يحبها القلب

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من تأثير خمس وجبات على القلب.
وقال النمر في تدوينة له عبر منصة إكس اليوم الاثنين: إن هذه الوجبات لا يحبها القلب، وتشمل العالية الملح، المرتفعة الدهون، والعالية السكريات.
كما حذر استشاري أمراض القلب من الوجبات القليلة الخضراوات والفواكه، والوجبات المطبوخة بمواد تضر القلب مثل الكحول.