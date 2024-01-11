استقرار أسعار النفط عقب خسائر من ارتفاع المخزونات على بن حمري وابن مانع يتوهجان بختام أمسيات مهرجان الكُتاب والقراء الشعرية 500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان علي المازني يحكي قصة عودته للفن التشكيلي بعد انقطاع 28 عاماً الخارجية الأمريكية تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم السعودية تضاعف تقديراتها لقيمة الاحتياطات المعدنية الزكاة والضريبة والجمارك تحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون “إم آي إس” تخصص 40 مليون ريال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
طرحت أمانة منطقة جازان 500 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم الشتاء لهذا العام، في مشروعات تنموية وسياحية وترفيهية، عبر الأمانة و25 بلدية مرتبطة بها.
وفي بيان رسمي، قالت الأمانة إن الفرص التي تم طرحها تأتي تزامناً مع انطلاق مهرجان “شتاء جازان 24″، الذي يستمر لمدة 90 يوماً، وتتضمن مدنًا ترفيهية، ومطاعم، ومقاهٍ، وجلسات شتوية، ومناطق للتسوق.
ودعت الأمانة، الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول لتطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو الدخول عبر الرابط اضغط هنا.