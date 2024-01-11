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500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٣ مساءً
500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان
المواطن - واس

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طرحت أمانة منطقة جازان 500 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم الشتاء لهذا العام، في مشروعات تنموية وسياحية وترفيهية، عبر الأمانة و25 بلدية مرتبطة بها.

وفي بيان رسمي، قالت الأمانة إن الفرص التي تم طرحها تأتي تزامناً مع انطلاق مهرجان “شتاء جازان 24″، الذي يستمر لمدة 90 يوماً، وتتضمن مدنًا ترفيهية، ومطاعم، ومقاهٍ، وجلسات شتوية، ومناطق للتسوق.

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ودعت الأمانة، الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول لتطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو الدخول عبر الرابط  اضغط هنا.

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