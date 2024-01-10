57 وظيفة شاغرة في مركز الأرصاد لحملة (الثانوية) فأعلى

أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) توفير 57 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى، واشترط المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وظائف مركز الأرصاد:

استشاري أنظمة أرصادية.

معماري حلول أرصادية.

مهندس بيانات أول.

مدير قواعد بيانات أول.

مصمم واجهات تطبيق أول.

مطور خدمات ربط أول.

عالم بيانات أول.

مطور عمليات التطوير أول.

مهندس سحابة أول.

أخصائي تخصيص الطيف الترددي.

أخصائي مراقبة الطيف الترددي.

أخصائي تنسيق الترددات.

مدير مشروع استمطار.

أخصائي أرصاد جوية.

مرحل جوي (ثانوية فأعلى).

مساعد طيار (ثانوية فأعلى).

أخصائي مراجعة داخلية.

مشرف متابعة أعمال.

أخصائي تصاميم عروض.

مدير الأمن السيبراني.

مدير موارد بشرية.- مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

مدقق لغوي ومعد خطابات.

أخصائي تصاميم عروض.

مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.

مشرف التوقعات الموسمية.

مدير مكتب الطيف الترددي.

أخصائي تخطيط وتنظيم الطيف الترددي.

أخصائي قانوني.

مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

مدير إدارة المخاطر.

أخصائي مخاطر.

أخصائي استمرارية أعمال.

باحث مناخي.

أخصائي تطبيقات مناخية.

أخصائي ترجمة لغة إنجليزية.

مدير الدراسات الفنية.

أخصائي دراسات مشاريع.

مدير قسم تحليل الأعمال.

أخصائي شراكات.

أخصائي خدمة العملاء.

أخصائي تعاون دولي.

أخصائي منظمات دولية.

أخصائي نماذج عددية للإنذار المبكر.

أخصائي استشعار عن بعد بالعواصف الغبارية.

أخصائي تغير مناخي.

التخصصات المطلوبة في وظائف الأرصاد:

الأرصاد الجوية. النمذجة العددية للمناخ. القانون. – المحاسبة. التسويق. اللغة الإنجليزية. اللغات والترجمة. الهندسة الصناعية. الأمن السيبراني. الصحة. إدارة المخاطر. إدارة السلامة. الأعمال التجارية. نظم المعلومات. العلاقات الدولية. علوم الغلاف الجوي. الهندسة الكهربائية. إدارة الأعمال. الإدارة العامة. الإدارة المكتبية. القيادة. إدارة المكتبات. هندسة الحاسب. علوم الحاسب. هندسة البرمجيات. الهندسة الإلكترونية. الاتصالات. الفيزياء. علوم المناخ. علوم الأرصاد.

الشروط العامة لوظائف الأرصاد: