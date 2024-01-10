57 وظيفة شاغرة في مركز الأرصاد لحملة (الثانوية) فأعلى

أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) توفير 57 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى، واشترط المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وظائف مركز الأرصاد:
- استشاري أنظمة أرصادية.
- معماري حلول أرصادية.
- مهندس بيانات أول.
- مدير قواعد بيانات أول.
- مصمم واجهات تطبيق أول.
- مطور خدمات ربط أول.
- عالم بيانات أول.
- مطور عمليات التطوير أول.
- مهندس سحابة أول.
- أخصائي تخصيص الطيف الترددي.
- أخصائي مراقبة الطيف الترددي.
- أخصائي تنسيق الترددات.
- مدير مشروع استمطار.
- أخصائي أرصاد جوية.
- مرحل جوي (ثانوية فأعلى).
- مساعد طيار (ثانوية فأعلى).
- أخصائي مراجعة داخلية.
- مشرف متابعة أعمال.
- أخصائي تصاميم عروض.
- مدير الأمن السيبراني.
- مدير موارد بشرية.- مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
- مدقق لغوي ومعد خطابات.
- أخصائي تصاميم عروض.
- مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.
- مشرف التوقعات الموسمية.
- مدير مكتب الطيف الترددي.
- أخصائي تخطيط وتنظيم الطيف الترددي.
- أخصائي قانوني.
- مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة.
- مدير إدارة المخاطر.
- أخصائي مخاطر.
- أخصائي استمرارية أعمال.
- باحث مناخي.
- أخصائي تطبيقات مناخية.
- أخصائي ترجمة لغة إنجليزية.
- مدير الدراسات الفنية.
- أخصائي دراسات مشاريع.
- مدير قسم تحليل الأعمال.
- أخصائي شراكات.
- أخصائي خدمة العملاء.
- أخصائي تعاون دولي.
- أخصائي منظمات دولية.
- أخصائي نماذج عددية للإنذار المبكر.
- أخصائي استشعار عن بعد بالعواصف الغبارية.
- أخصائي تغير مناخي.
التخصصات المطلوبة في وظائف الأرصاد:
- الأرصاد الجوية.
- النمذجة العددية للمناخ.
- القانون. –
- المحاسبة.
- التسويق.
- اللغة الإنجليزية.
- اللغات والترجمة.
- الهندسة الصناعية.
- الأمن السيبراني.
- الصحة.
- إدارة المخاطر.
- إدارة السلامة.
- الأعمال التجارية.
- نظم المعلومات.
- العلاقات الدولية.
- علوم الغلاف الجوي.
- الهندسة الكهربائية.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- الإدارة المكتبية.
- القيادة.
- إدارة المكتبات.
- هندسة الحاسب.
- علوم الحاسب.
- هندسة البرمجيات.
- الهندسة الإلكترونية.
- الاتصالات.
- الفيزياء.
- علوم المناخ.
- علوم الأرصاد.
الشروط العامة لوظائف الأرصاد:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- وجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات.
- إرفاق السيرة الذاتية بصيغة (PDF).
- التقديم بدأ بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 يناير 2024م ولمدة أسبوع.
- التقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا