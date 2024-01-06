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المقرر إقامتها في قطر

6 حكام سعوديين بكأس آسيا 2023

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥١ مساءً
6 حكام سعوديين بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 6 حكام سعوديين ضمن القائمة المختارة لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

6 حكام سعوديين بالبطولة

ويتواجد في القائمة 4 حكام للساحة ومساعدين، بالإضافة إلى اثنين آخرين للاحتياط، وهم؛ محمد الهويش، خالد الطريس، خلف الشمري، ياسر السلطان، ماجد الشمراني، ومحمد العبكري، وذلك وفقًا لـ”الإخبارية رياضة”.

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وستنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان، مساء يوم الجمعة المقبل.

كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

مجموعات كأس آسيا

وجاءت مجموعات كأس آسيا 2023، كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان، وضمت المجموعة الثانية؛ أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند، فيما تواجدت منتخبات إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

كأس أمم آسيا
كأس البطولة

 

وضمت المجموعة الرابعة اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام، ويتواجد في المجموعة الخامسة كل من؛ كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين، وجاءت المجموعة السادسة، كالتالي؛ المنتخب السعودي، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

المنتخب السعودي - الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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