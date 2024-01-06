6 حكام سعوديين بكأس آسيا 2023

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 6 حكام سعوديين ضمن القائمة المختارة لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

6 حكام سعوديين بالبطولة

ويتواجد في القائمة 4 حكام للساحة ومساعدين، بالإضافة إلى اثنين آخرين للاحتياط، وهم؛ محمد الهويش، خالد الطريس، خلف الشمري، ياسر السلطان، ماجد الشمراني، ومحمد العبكري، وذلك وفقًا لـ”الإخبارية رياضة”.

وستنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان، مساء يوم الجمعة المقبل.

مجموعات كأس آسيا

وجاءت مجموعات كأس آسيا 2023، كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان، وضمت المجموعة الثانية؛ أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند، فيما تواجدت منتخبات إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

وضمت المجموعة الرابعة اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام، ويتواجد في المجموعة الخامسة كل من؛ كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين، وجاءت المجموعة السادسة، كالتالي؛ المنتخب السعودي، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.