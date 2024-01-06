6 خطوات لاستبعاد المشترك في التأمينات

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مهلة استبعاد المشترك في نظام التأمينات تكون بنهاية شهر ترك عمله.
جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية عبر منصة “إكس” على سؤال بخصوص إسقاط الاسم من نظام التأمينات.
وأوضحت العناية بالعملاء أنه في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في “تأميناتي أفراد” وذلك عبر عدة خطوات كالتالي: