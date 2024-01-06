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عن طريق تأميناتي أفراد

6 خطوات لاستبعاد المشترك في التأمينات

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٠ مساءً
6 خطوات لاستبعاد المشترك في التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مهلة استبعاد المشترك في نظام التأمينات تكون بنهاية شهر ترك عمله.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية عبر منصة “إكس” على سؤال بخصوص إسقاط الاسم من نظام التأمينات.

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خطوات الاستبعاد من التأمينات

وأوضحت العناية بالعملاء أنه في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في “تأميناتي أفراد” وذلك عبر عدة خطوات كالتالي:

  • تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.
  • اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
  • اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
  • اختيار نوع الطلب “تعديل تاريخ الاستبعاد”.
  • إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.
  • الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.

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