6 لقطات جمالية لـ ضباب الباحة

أضفت الأجواء الشتوية الضبابية التي تشهدها مدينة الباحة مزيدًا من جمال الطبيعة على الجبال والغابات والمتنزهات، في مشهد أخّاذ دفع بالأهالي والزوار خلال الإجازة للاستمتاع بها.

ظاهرة الضباب

يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً مايكون من نوع الرهل، حيث التقطت عدسة “واس”, العديد من الصور لتلك المناظر الفريدة والجاذبة في الوقت نفسه لهواة الأجواء الشتوية.