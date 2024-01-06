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مشهد أخّاذ

6 لقطات جمالية لـ ضباب الباحة

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٩ مساءً
6 لقطات جمالية لـ ضباب الباحة
المواطن - واس

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أضفت الأجواء الشتوية الضبابية التي تشهدها مدينة الباحة مزيدًا من جمال الطبيعة على الجبال والغابات والمتنزهات، في مشهد أخّاذ دفع بالأهالي والزوار خلال الإجازة للاستمتاع بها.

ظاهرة الضباب

يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً مايكون من نوع الرهل، حيث التقطت عدسة “واس”, العديد من الصور لتلك المناظر الفريدة والجاذبة في الوقت نفسه لهواة الأجواء الشتوية.

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