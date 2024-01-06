ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة: الاستضافة أدخلت علينا السرور حرب عصابات وحالة رعب في شوارع الإكوادور موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة 6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات في السعودية اعتزال ابن حوقان يدق المسمار الثالث في نعش العرضة السعودية ستصبح رائدة في جميع أنواع الطاقة وليس النفط فقط ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر الإسباني بشق الأنفس دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية تواصل نجم أهلي جدة مع فريقه السابق يثير غضب الإدارة هيونداي تكشف عن مركبتها الجوية الكهربائية الجديدة
أكد الإعلامي المتخصص في السيارات ماجد الشيخي، أن تقرير هيئة المنافسة أشار إلى وجود 6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات بالمملكة وقطع غيارها وصيانتها، فيما يدخل ضمن خدمات ما بعد البيع.
وتابع الشيخي خلال لقاء له مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” مساء الأربعاء، أن الهيئة تبين لها أن بعض الموزعين لديه أكثر من علامة تجارية متنافسة، ما يتيح التلاعب بواحدة لصالح أخرى، ويضر في النهاية بالسوق.
وأضاف الإعلامي المتخصص في السيارات أن بعض وكلاء السيارات قد يمنعون الموزعين من توفير قطع غيار من غير الوكيل الرسمي، وهو ما تراه الهيئة يؤثر سلبيًّا على السوق.