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بعض الموزعين لديه أكثر من علامة تجارية

6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات في السعودية

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٦ صباحاً
6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي المتخصص في السيارات ماجد الشيخي، أن تقرير هيئة المنافسة أشار إلى وجود 6 مؤشرات احتكارية في قطاع بيع السيارات بالمملكة وقطع غيارها وصيانتها، فيما يدخل ضمن خدمات ما بعد البيع.

الإضرار بالسوق

وتابع الشيخي خلال لقاء له مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” مساء الأربعاء، أن الهيئة تبين لها أن بعض الموزعين لديه أكثر من علامة تجارية متنافسة، ما يتيح التلاعب بواحدة لصالح أخرى، ويضر في النهاية بالسوق.

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وأضاف الإعلامي المتخصص في السيارات أن بعض وكلاء السيارات قد يمنعون الموزعين من توفير قطع غيار من غير الوكيل الرسمي، وهو ما تراه الهيئة يؤثر سلبيًّا على السوق.

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