Icon

6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في فصل الشتاء Icon جريان سيل وادي الحفياء في العرضيات Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 214 ريالاً Icon روسيا: مناورات الناتو عودة لمخططات الحرب الباردة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon حساب المواطن: 3 خطوات لحل مشكلة غير مؤهل Icon جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن برامج الماجستير وبرنامجي الدبلوم العالي Icon عواصف ثلجية عنيفة تقتل العشرات في أمريكا Icon التدريب التقني يعلن عن برامج لكافة أفراد المجتمع بمكافأة شهرية Icon ارتفاع أرباح شركة المراعي إلى 371 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار السيارات
حصاد اليوم

6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في فصل الشتاء

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في فصل الشتاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يؤكد الخبراء أن بطاريات السيارات الكهربائية، تتاثر بشدة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهو ما يظهر بشكل واضح على معدلات الاستهلاك، والتي ترتفع خلال فصل الشتاء بنسبة تصل إلى 31%.

6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية

وفيما يلي يقدم خبراء نادي السيارات ADAC الألماني بعض التدابير والإجراءات المفيدة، التي تساعد السيارة الكهربائية على تجاوز فصل الشتاء بأمان.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل تعاقد الهلال مع رينان لودي بدعم الوليد بن طلال

تفاصيل تعاقد الهلال مع رينان لودي بدعم الوليد بن طلال

منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية

منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية

– ضع السيارة في المرآب
أوصى الخبراء بصف السيارة في المرأب، وعدم ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة لفترات طويلة، حتى يقل تأثير انخفاض درجات الحرارة على البطارية، وعدم الحاجة للمزيد من الطاقة عند تدفئة المقصورة.

– تسخين السيارة أثناء الشحن
ينبغي أن تتم عملية التسخين المسبق عبر الشاحن الجداري، حيث تحتاج السيارات الكهربائية إلى المزيد من الطاقة لتسخين المقصورة الداخلية، وذلك بالنظر إلى افتقارها إلى الحرارة المشتتة المنبعثة من المحرك.

– التسخين المسبق للبطارية
أوضح الخبراء أن نظام حماية البطارية يقلل من طاقة الشحن عندما تتصل البطارية الباردة جداً بالشاحن السريع، وهو ما يستلزم التسخين المسبق للبطارية قبل الشحن السريع، ويمكن أيضاً إجراء عملية الشحن مباشرة بعد آخر رحلة.

– تجنب الرحلات القصيرة
أشار خبراء نادي السيارات الألماني إلى أن الرحلات القصيرة هي الأخرى تستهلك طاقة البطارية بشكل أكبر، وذلك بسبب الحاجة للتسخين مراراً وتكراراً.

لذا يفضل أن تكون الرحلات طويلة قدر الإمكان، مع الحرص على عدم هبوط شحن البطارية لما دون 20%، كذلك ينبغي الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة فيما يخص التعامل مع البطارية وآليات الشحن.

– ضبط التدفئة على دوران الهواء

يؤدي هذا الإجراء إلى تدفئة المقصورة الداخلية بسرعة أكبر. ومن الأفضل ضبط التدفئة الداخلية على مستوى أقل قليلاً واستخدام أي تدفئة موجودة للمقود والمقعد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر
الرياضة

الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر

الرياضة
5 قطاعات مشمولة بالدعم في جازان
السعودية اليوم

5 قطاعات مشمولة بالدعم في جازان

السعودية اليوم
3 ساعات جراحية لتحرير المشيمة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها ببريدة
السعودية اليوم

3 ساعات جراحية لتحرير المشيمة تنقذ حياة...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

السعودية اليوم
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة احتسابها
السعودية اليوم

آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة...

السعودية اليوم
ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
السعودية اليوم

ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في...

السعودية اليوم
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا...

السعودية اليوم