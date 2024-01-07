7 أطعمة نباتية تتفوق على الأسماك في الكالسيوم

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لطالما اعتقد الكثير منا بأن الأسماك هي المصدر الأول الذي يمد الجسم باحتياجاته من الكالسيوم متناسيًا وجود العديد من الأطعمة النباتية التي تمتلك كميات أكبر من هذا العنصر الغذائي المهم لنمو الجسم خاصة العظام والأسنان.
ويمكن للأشخاص النباتيين الحصول على حصة وفيرة من هذا العنصر دون تناول الأسماك من خلال تناول الأطعمة النباتية التالية:
2. التوفو: التوفو هو عبارة عن خلاصة فول الصويا المعالجة، والذي يتم تصنيعه عن طريق تخثير حليب الصويا الطازج، ويعد من البروتينات النباتية الشائعة الاستخدام في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للدراسات، يحتوي كل 100 غرام من التوفو على 680 ملليغرام من الكالسيوم.