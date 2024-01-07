7 أطعمة نباتية تتفوق على الأسماك في الكالسيوم

لطالما اعتقد الكثير منا بأن الأسماك هي المصدر الأول الذي يمد الجسم باحتياجاته من الكالسيوم متناسيًا وجود العديد من الأطعمة النباتية التي تمتلك كميات أكبر من هذا العنصر الغذائي المهم لنمو الجسم خاصة العظام والأسنان.

7 أطعمة بديلة

ويمكن للأشخاص النباتيين الحصول على حصة وفيرة من هذا العنصر دون تناول الأسماك من خلال تناول الأطعمة النباتية التالية:

اللوز: يعتبر اللوز من المصادر الغنية بالبروتين، والألياف الغذائية، والأحماض الدهنية الصحية، ويحتوي كل 100 غرام من اللوز على 254 ملغم من الكالسيوم.

2. التوفو: التوفو هو عبارة عن خلاصة فول الصويا المعالجة، والذي يتم تصنيعه عن طريق تخثير حليب الصويا الطازج، ويعد من البروتينات النباتية الشائعة الاستخدام في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للدراسات، يحتوي كل 100 غرام من التوفو على 680 ملليغرام من الكالسيوم.

السمسم والتين

بذور السمسم: تعتبر بذور السمسم من الخيارات الصحية التي ينصح بتناولها من أجل تحسين عملية الهضم ويحتوي كل 100 غرام من بذور السمسم على 975 ملغم من الكالسيوم. التين: يحتوي كل 100 غرام من التين على 162 ملغم من الكالسيوم. الأعشاب البحرية: يحتوي 100 غرام من الأعشاب البحرية على 410-870 ملغم من الكالسيوم. فاصوليا بيضاء يحتوي كل 100 غرام من هذه الفاصوليا البيضاء الغنية بالألياف والحديد على 90 ملغم من الكالسيوم. بذور الشيا: يحتوي كل 100 غرام من بذور الشيا على 456-631 ملغم من الكالسيوم.

أهمية الكالسيوم للجسم