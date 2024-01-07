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السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات

7 ممارسات عقوبتها السجن والغرامة لمخالفة وافي

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٠ مساءً
7 ممارسات عقوبتها السجن والغرامة لمخالفة وافي
المواطن - فريق التحرير

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ينظم برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء.

ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع، حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

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أهمية ومميزات برنامج وافي

  • تنظيم قطاع التطوير العقاري.
  • الإسهام في زيادة المعروض من الوحدات العقارية.
  • خفض تكاليف التملك لتيسـير حصول المواطن على المسكن المناسب.
  • إنهاء عمليات البيع الوهمية.
  • خلق وحدات بتكلفة أقل.
  • زيادة خيارات المعروض.
  • إتاحة التملك المبكر أثناء التنفيذ.
  • تمكين المطور العقاري من أقساط توازي الإنجاز.

عقوبات مخالفة وافي

السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، أو بهما معًا، حال ممارسة أي من هذه المخالفات:

  1. مزاولة النشاط دون ترخيص.
  2. تقديم مستندات وبيانات غير صحيحة.
  3. عرض أو إعلان بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات وهمية.
  4. اختلاس أموال إقامة المشروع العقاري.
  5. استلام المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان.
  6. تعمد المحاسب القانوني وضع تقرير غير صحيح.
  7. مصادقة الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري

منتجات برنامج وافي

  • ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
  • ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة.
  • ترخيص عرض العقارات الخارجية على الخارطة.
  • ترخيص عرض العقارات الداخلية على الخارطة.
  • ترخيص تسويق العقارات الداخلية على الخارطة.
  • ترخيص تسويق العقارات الخارجية على الخارطة.

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