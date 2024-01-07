7 ممارسات عقوبتها السجن والغرامة لمخالفة وافي

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ينظم برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء.
ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع، حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال، أو بهما معًا، حال ممارسة أي من هذه المخالفات: