Icon

تحول في وجهة بانيغا الجديدة Icon 700 زلزال تضرب اليابان في 5 أيام.. 92 قتيلًا و242 مفقودًا Icon مقتل طالب وسقوط 5 جرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية Icon أمطار غزيرة جنوب المدينة المنورة على طريق الهجرة Icon الدولار يسترجع جزءًا من قوته.. والنفط يتفاعل مع تصريحات الفيدرالي Icon رومارينيو في طريقه لضمك Icon الأرصاد : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق Icon البحرية الهندية تتحرك لإنقاذ سفينة مختطفة قرب ساحل الصومال Icon أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج وخرّيجة Icon وفاة مواطن أُطلق عليه النار في منطقة جبلية بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أصيب أكثر من 250 شخصًا

700 زلزال تضرب اليابان في 5 أيام.. 92 قتيلًا و242 مفقودًا

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
700 زلزال تضرب اليابان في 5 أيام.. 92 قتيلًا و242 مفقودًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع عدد ضحايا الزلازل المستمرة في الجزء الأوسط من اليابان لليوم الخامس على التوالي إلى 92 شخصًا، وفقًا لبيانات السلطات الإقليمية.

وذكرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الجمعة، أنه لا يزال هناك 242 شخصًا في عداد المفقودين، كما أصيب أكثر من 250 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة المتضررة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

10 ضوابط لاستخدام اسم السعودية كعلامة تجارية

10 ضوابط لاستخدام اسم السعودية كعلامة تجارية

يذكر أن اليابان شهدت منذ أول يناير الجاري أكثر من 700 زلزال، وهو عدد أكبر مما حدث في السنوات الثلاث الماضية. وبلغ حجم أقوى تلك الزلازل 6ر7 درجة على مقياس ريختر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الرقص على نغم الرصاص” رواية سعودية خالصة من الفكرة حتى الغلاف
السعودية اليوم

“الرقص على نغم الرصاص” رواية سعودية خالصة...

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق بالعمل
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق...

السعودية اليوم
اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100 كم شمال منجم منصورة ومسرة
السعودية اليوم

اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100...

السعودية اليوم
إعلامي اتحادي يُعلق على أداء توري بينسو: شخصيتها قوية
الرياضة

إعلامي اتحادي يُعلق على أداء توري بينسو:...

الرياضة
التعاون يتجاوز حاجز الـ500 نقطة بدوري المحترفين
آخر الاخبار

التعاون يتجاوز حاجز الـ500 نقطة بدوري المحترفين

آخر الاخبار
مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من الإصابة وجاهزون للمونديال
الرياضة

مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من...

الرياضة
أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء

السعودية اليوم
رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الاتفاق
الرياضة

رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد...

الرياضة