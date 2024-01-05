700 زلزال تضرب اليابان في 5 أيام.. 92 قتيلًا و242 مفقودًا

ارتفع عدد ضحايا الزلازل المستمرة في الجزء الأوسط من اليابان لليوم الخامس على التوالي إلى 92 شخصًا، وفقًا لبيانات السلطات الإقليمية.

وذكرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الجمعة، أنه لا يزال هناك 242 شخصًا في عداد المفقودين، كما أصيب أكثر من 250 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة المتضررة.

يذكر أن اليابان شهدت منذ أول يناير الجاري أكثر من 700 زلزال، وهو عدد أكبر مما حدث في السنوات الثلاث الماضية. وبلغ حجم أقوى تلك الزلازل 6ر7 درجة على مقياس ريختر.