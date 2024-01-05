تحول في وجهة بانيغا الجديدة 700 زلزال تضرب اليابان في 5 أيام.. 92 قتيلًا و242 مفقودًا مقتل طالب وسقوط 5 جرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية أمطار غزيرة جنوب المدينة المنورة على طريق الهجرة الدولار يسترجع جزءًا من قوته.. والنفط يتفاعل مع تصريحات الفيدرالي رومارينيو في طريقه لضمك الأرصاد : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق البحرية الهندية تتحرك لإنقاذ سفينة مختطفة قرب ساحل الصومال أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج وخرّيجة وفاة مواطن أُطلق عليه النار في منطقة جبلية بجدة
ارتفع عدد ضحايا الزلازل المستمرة في الجزء الأوسط من اليابان لليوم الخامس على التوالي إلى 92 شخصًا، وفقًا لبيانات السلطات الإقليمية.
وذكرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الجمعة، أنه لا يزال هناك 242 شخصًا في عداد المفقودين، كما أصيب أكثر من 250 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة المتضررة.
يذكر أن اليابان شهدت منذ أول يناير الجاري أكثر من 700 زلزال، وهو عدد أكبر مما حدث في السنوات الثلاث الماضية. وبلغ حجم أقوى تلك الزلازل 6ر7 درجة على مقياس ريختر.