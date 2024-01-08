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8 خطوات لحجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٣ مساءً
8 خطوات لحجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التذكير بخطوات حجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا.

8 خطوات بسيطة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، الخطوات في إنفوجراف صادر عنها، لافتة إلى أن حجز الموعد يتم من خلال الدخول على تطبيق “صحتي”، واختيار أيقونة المواعيد، ثم حجز موعد جديد.

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عقب ذلك، يتم اختيار “موعد حضوري”، واختيار الاسم، والتطعيمات التنفسية، واختيار المركز الصحي، وأخيرًا يتم اختيار الأوقات المناسبة والأيام.

فعالية اللقاح المطور

وكانت هيئة الصحة العامة، أعلنت في وقت سابق توفر لقاح كوفيد 19 المطور للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة، أن فعالية اللقاح المطور، تشمل المتحورات السائدة ومتاح للفئة العمرية 18 عامُا فأكبر وينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

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