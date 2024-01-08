8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 157.4 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 8 صفقات خاصة على 5.3 مليون سهم.

تفاصيل صفقات الأسهم

وشملت الصفقات، أسهم مصرف الراجحي والبنك الاهلي السعودي والبنك العربي، وشركة بترورابغ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 157.4 مليون ريال.