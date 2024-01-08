8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 157.4 مليون ريال

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 8 صفقات خاصة على 5.3 مليون سهم.
وشملت الصفقات، أسهم مصرف الراجحي والبنك الاهلي السعودي والبنك العربي، وشركة بترورابغ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 157.4 مليون ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة (سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|بترو رابغ
|10.04
|1,703,353.00
|17,101,664.12
|2
|العربي
|24.46
|339,537.00
|8,305,075.02
|3
|العربي
|24.46
|1,342,193.00
|32,830,040.78
|4
|العربي
|24.46
|157,761.00
|3,858,834.06
|5
|الراجحي
|80
|356,188.00
|28,495,040.00
|6
|الراجحي
|80
|422,000.00
|33,760,000.00
|7
|الأهلي
|42.7
|500,000.00
|21,350,000.00
|8
|العربي
|24.48
|476,110.00
|11,655,172.80