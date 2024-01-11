89 مستثمرًا محتملًا في السعودية عقب مؤتمر التعدين الدولي

أنهت وزارة الاستثمار مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي، الذي عقد في الرياض يومي 10 و11 يناير الجاري، بصفتها شريكًا مؤسسًا للمؤتمر؛ بهدف استعراض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة، والتعريف بفرص الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في كلمته بالجلسة الثانية: “الطلب على المواد التعدينية سيتضاعف أكثر مما هو عليه اليوم، والمملكة قادرة على استغلال مواردها المعدنية التي تقدر قيمتها 2.5 تريليون دولار، واستكشاف هذه الموارد، والتنقيب عنها، في المنطقة الممتدة من وسط آسيا عبر الشرق الأوسط إلى أفريقيا، وهي منطقةٌ تُعرف بأن فيها ثلث الموارد المعدنية العالمية على الأقل، مع نقصٍ في عمليات التنقيب والاستكشاف بها”.

ووقعت الوزارة عددًا من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى دعم فرص الاستثمار في صناعات النحاس، بدءًا من التعدين إلى صناعات تحويلية مختلفة، ودعم التعاون المتبادل، واستكشاف فرص الاستثمار والمساعدة في تعزيز ورفع إمكانات مجالات التعدين والمعادن والصناعات التحويلية في المملكة والاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة.

89 مستثمرًا أظهروا اهتمامًا

كما قدمت في جناحها بالمعرض المصاحب للمؤتمر, والذي استقبل أكثر من 223 زائراً، معلومات حول تراخيص الاستثمار وتعريف المستثمرين لقطاع التعدين والمعادن في المملكة والميزة التنافسية له، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية للقطاع وربطهم بالجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المستثمرين وعقد اجتماعات مع الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاع.

وأظهر نحو 89 مستثمرًا اهتمامهم بالاستثمار، وتم استقطابهم إلى مسار المستثمرين المحتملين، وتمكينهم من البدء في رحلة الأعمال الخاصة بهم داخل المملكة، وتسجيل 23 مستثمرًا راغبًا بالاستثمار، وجار المتابعة معهم وجدولة اجتماعات لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص، كما تم ترخيص 11 منشأة في أنشطة التعدين وخدمات التعدين من عدة دول (أستراليا – الهند – نيجيريا – إندونيسيا – تونس – الصين – السودان – بيرو).