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في كأس أمم آسيا 2023

90 دقيقة تفصل منتخب السعودية عن التأهل لدور الـ16

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥١ مساءً
90 دقيقة تفصل منتخب السعودية عن التأهل لدور الـ16
المواطن - محمد سمعه

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يطمح منتخب السعودية لتحقيق الفوز على منتخب قيرغيزستان والتأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وحتى الآن ضمنت منتخبات ” قطر صاحبة الأرض، إيران، أستراليا، العراق” التأهل لدور ثمن النهائي حيث يطمح الأخضر إلى أن يُصبح خامس منتخب يتأهل برفقتهم.

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موعد مباراة منتخب السعودية ضد قيرغيزستان 

ومن المقرر أن تُقام المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان، اليوم الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

علي لاجامي - المنتخب السعودي

ويتوقع أن يبدأ الأخضر بالتشكيل التالي؛ أحمد الكسار، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، سامي النجعي وصالح الشهري.

 

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