90 دقيقة تفصل منتخب السعودية عن التأهل لدور الـ16

يطمح منتخب السعودية لتحقيق الفوز على منتخب قيرغيزستان والتأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وحتى الآن ضمنت منتخبات ” قطر صاحبة الأرض، إيران، أستراليا، العراق” التأهل لدور ثمن النهائي حيث يطمح الأخضر إلى أن يُصبح خامس منتخب يتأهل برفقتهم.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد قيرغيزستان

ومن المقرر أن تُقام المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان، اليوم الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر بالتشكيل التالي؛ أحمد الكسار، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، سامي النجعي وصالح الشهري.