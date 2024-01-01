90 هزة ارتدادية في اليابان بعد الزلازل

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سُجلت ما يقرب من 90 هزة ارتدادية لأكثر من نقطتين بحلول نهاية يوم الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت محافظة إيشيكاوا اليابانية، حسبما ذكرت قناة “إن إتش كي” التلفزيونية.
ووقعت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان، بعد ظهر اليوم الاثنين، أطلق عليها اسم “زلزال في شبه جزيرة نوتو”.
وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16.06 بالتوقيت المحلي (12.06 بتوقيت غرينتش). والثانية بقوة 7.6، حدثت في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت جرينتش)، بعد 8 دقائق أخرى وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.
ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية سجل بحلول منتصف ليل الثلاثاء 2 يناير (بالتوقيت المحلي) 87 هزة متكررة، وحذر علماء الزلازل من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية لمدة أسبوع تقريبًا.