القدية.. قطعة من الجنة في قلب الجبال

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يتواصل العمل والإنجاز في مدينة القدية، التي يتطلع السعوديون إلى أن تصبح قريبًا ضمن أبرز الوجهات الترفيهية والرياضية والثقافية على مستوى العالم.
وتقع مدينة القدية في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة.
وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية لها، مشيرا إلى أن الاستثمار النوعي في مدينة القدية يعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي الطموح.
مدينة #القدية pic.twitter.com/fYreHVcyOA
— علي العمار (@b1b5000) January 1, 2024
ونشر حساب “مشاريع السعودية” على منصة إكس بعض الصور التي قال إنها “تصاميم مقترحة في مدينة القدية لحي سكني متكامل”.
وأضاف: “يضم الحي مجموعة متنوعة من المساكن والمساحات المكتبية والمرافق التعليمية والصحية إلى جانب المرافق الرياضية والترفيهية”.
أحد التصاميم المقترحة في مدينة #القدية لحي سكني متكامل، يضم مجموعة متنوعة من المساكن والمساحات المكتبية والمرافق التعليمية والصحية إلى جانب المرافق الرياضية والترفيهية pic.twitter.com/h1XF3KUZEi
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) January 3, 2024