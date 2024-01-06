القدية.. قطعة من الجنة في قلب الجبال

يتواصل العمل والإنجاز في مدينة القدية، التي يتطلع السعوديون إلى أن تصبح قريبًا ضمن أبرز الوجهات الترفيهية والرياضية والثقافية على مستوى العالم.

وتقع مدينة القدية في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة.

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية لها، مشيرا إلى أن الاستثمار النوعي في مدينة القدية يعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي الطموح.

تفاصيل مشروع القدية

بدأ العمل الفعلي بضخ نحو 10 مليارات ريال في مشاريع البناء.

تتبنى العلامة التجارية للقدية “مفهوم اللعب”، لما له من دور في التنمية المعرفية والإبداع والصحة البدنية.

تهدف مدينة القدية إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة.

سوف تتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع.

تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة.

تخلق أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية.

تحقق زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي.

تستهدف القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويًا.

تضم مقرًا عالميًا للألعاب الإلكترونية.

تحوي منطقة مخصصة لرياضة السيارات.

تضم مضمار سباقات الفورمولا 1، بالإضافة لملعبي جولف.

تحتوي على مدينة رياضية لكرة القدم بها أكبر متحف أولمبي في العالم.

كما تضم مدينة (Six Flags) الترفيهية ومنتزه الألعاب المائية.

سيتم افتتاح أول الأصول خلال العامين المقبلين.

تصميم مقترح للحي السكني في القدية

ونشر حساب “مشاريع السعودية” على منصة إكس بعض الصور التي قال إنها “تصاميم مقترحة في مدينة القدية لحي سكني متكامل”.

وأضاف: “يضم الحي مجموعة متنوعة من المساكن والمساحات المكتبية والمرافق التعليمية والصحية إلى جانب المرافق الرياضية والترفيهية”.