ردود فعل على اختيار رونالدو الأفضل في ديسمبر

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه.

ويقدم كريستيانو مستويات هائلة مع النصر خلال الموسم الحالي في دوري روشن، إذ يتصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 20 هدفًا، كما يعد الأكثر صناعة للأهداف.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، وبفارق 7 نقاط خلف الهلال المتصدر.

ردود الفعل على جائزة رونالدو

" لا أهتم بالجوائز والأرقام، هي من تلاحقني " جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في دوري روشن السعودي 🔝

تتزيّـن بقائـد نادي #النصر السعودي كريستيانو رونالدو 🐐 pic.twitter.com/Fnq9MOJqig — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 4, 2024

ردود الأفعال على إنجاز رونالدو

وأثار تتويج رونالدو بجائزة الأفضل في ديسمبر ردود أفعال هائلة من الجماهير السعودية، فمنهم من رأى أحقية النجم البرتغالي، ومنهم من رآه لا يستحقها، خصوصًا أن فريقه خسر موقعة الصدارة أمام الهلال (3-0)، مطلع الشهر.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع إكس: “(لا أهتم بالجوائز والأرقام، هي من تلاحقني) جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في دوري روشن السعودي تتزيّـن بقائد نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو “.

وقال أحد المغردين من جماهير النصر: “رونالدو الأحق والأجدر، لا وجود لمنافس له في الدوري سوى نفسه”. وأضاف آخر: “الأفضل بتاريخ الدوري وليس الشهر فقط”. وزاد ثالث: “أسطورتنا.. دائمًا الدون الأول”.

جماهير الهلال ترفض

ورفض عدد من مشجعي الزعيم اختيار رونالدو، فقال أحدهم: “الأرقام هي ما تجعل فريقك في الصدارة، لا يستطيع إطلاقًا تحقيق ذلك، فهناك الهلال تخصص الأرقام الصعبة التي تجعله بالقمة، والبقية خلفه، موقعة ديسمبر (مباراة الفريقين) هي الرقم الصعب الذي وقف عاجزًا عن تحقيقه أمام وصيف العالم”.

وأردف آخر: “هههه، عطوه الجائزة دون تصويت عارفين والله لو دخل مع لاعب هلالي ما يشمها، والأفضل كان سافيتش”.

واستعان بعض مشجعي الهلال بصورة رونالدو، بينما تظهر على وجهه علامات الحزن في الخسارة الكبيرة أمام الزعيم، وعلقوا عليها: “أمام الهلال يتسدح.. جائزة البكاء يستحقها”.