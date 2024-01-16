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سعادة كبيرة بضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي.. واعتراض وحيد

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٦ مساءً
سعادة كبيرة بضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي.. واعتراض وحيد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة، والتي تتضمن “عدم ارتداء السلاسل أو الشعارات، وأن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلًا إلى الركبة، مع عدم ارتداء الملابس الطبية الرسمية خارج أوقات العمل”.

كذلك تتضمن الضوابط، الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للسيدات وعدم ارتداء ملابس ضيقة أو مفتوحة أو قصيرة، وعدم المبالغة في وضع مساحيق تجميل ومناكير وأظافر وعطور، وكذلك يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي والامتناع عن قصات الشعر الغريبة، وأيضًا أن يكون اللبس محتشمًا وغير شفاف للسيدات، وتمنع الملابس الضيقة، أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم.

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وتفاعل العديد من المواطنين مع القرار على منصة إكس، والذي اعتبروه إيجابياً للغاية، بينما أظهر بعض أعضاء الطاقم الطبي اعتراضاً وحيداً.

ميكب عرس وريحة العطر عود!

قالت صاحبة حساب “سهام”: “أخيرا. أنا بنت ما أتحمل اللي أشوفه وأشوف المرضى يتوجعون وتجيهم واحدة مدهرة ميكب عرس وريحة العطر عود”.

وأضافت “ريم”: “والله كلمة حق، الحمد لله طلع قرار كذا يخص البنات، الله يصلحنا وإياهم، مناظر والله مقززة مو مناسبة لعمل وخدمة مريض نهائيا، أشكر جدا أنهم التفتوا لها النقاط المهمة من ناحية الزينة والعطورات، أنا موظفة معهم أحيانا أنصدم من كمية المناظر غير اللائقة لمكان عمل مختلط”.

وزاد صاحب حساب “فاير”: “أحلى خبر ويجب وضعه في الميثاق”، وهو ما أكدت عليه الدكتورة وفاء الغرير: “والبقية؟. الوضع صار أوفر. تروح الدوام تحس نفسك داخل قاعة زواج!”.

أما حساب “yhdlsaudi”، فتساءل: “موظفات القطاع الخاص بالشركات والمولات يا وزير الموارد البشرية وش وضعهم؟”.

اعتراض وحيد

بينما أبدى الكثيرون سعادتهم بالقرار، أظهر عدد من أعضاء الكادر الطبي اسيتاءهم، فقال عبد الله: “هالحين إذا خصلت العمل وبتغدا في مطعم على طريقي لازم أغير اللبس!”.

وأضاف عزام سيام: “طيب إذا عندي بريك وبأتغدى برا المستشفى هل أرجع البيت وأغير وأروح المطعم وأرجع البيت وألبس لبس الدوام وأرجع المستشفى”.

وزادت “ميرفت”: “وقت البريك أغير لبسي إذا بطلع وأرجع؟؟!”.

ملابس احتياطية

وهو ما كررته صاحبة حساب “lolitacaty1988”: “طيب في خاطري قهوة ممنوع أروح أشتري وقت البريك عشان لابسة لاب كوت”.

فردت ريم: “إيه خلو ملابس احتياطية بالسيارة للبريكات والقهاوي”.

واستنكر بدران: “هل المولات تعتبر مكان عمل؟ ما شاء الله تواجدهم فيها بالزي الرسمي أكثر من المستشفيات”.

وذهب صاحب حساب “دودي” إلى زاوية أخرى: “كل شيء تكلمت فيه الوزارة، إلا بدل الطب الشرعي”.

وهو ما اتجهت إليه “moon” أيضًا: “ما عندنا اعتراض على القرارات بس بدل كورونا وينه”.

وختمت آمنة بشكوى: “أنا ممرضة والمستشفى حقنا يجبرنا ما نلبس لاب كوت، فقط سكراب أو جاكيت صغير وممنوع النقاب فين نتجة الشكوى؟ وطرحة لازم ملونة غير اللون الأسود”.

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