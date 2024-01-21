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Aurus الروسية تخطط لتجميع سياراتها بمصنع تويوتا في بطرسبورغ

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥١ مساءً
Aurus الروسية تخطط لتجميع سياراتها بمصنع تويوتا في بطرسبورغ
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة السيارات الروسية Aurus إلى استغلال مصنع تويوتا في بطرسبورغ لتجميع السيارات الروسية الفاخرة بعدما توقفت العلامة اليابانية عن العمل في روسيا بسبب نقص الموارد والإمدادات.

سيارات Aurus

والمعروف أن Aurus هي أول علامة روسية تخصصت في إنتاج السيارات الفارهة، وأنتجت العديد من السيارات الفاخرة منها سيارة كورتيج التي حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نسخ منها، كما تنتج سيارات الليموزين الفاخرة Aurus Senat، وسيارات ميني فان Aurus Arsenal، وسيارات Aurus Komendant الفاخرة الرباعية الدفع.

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توقف عمل تويوتا

وكانت شركة تصنيع السيارات اليابانية “تويوتا” أعلنت في سبتمبر الماضي إنهاء عمليات إنتاج السيارات في مصنعها في سانت بطرسبرغ وذلك بسبب انقطاع توريد المواد والأجزاء الرئيسية للمصنع، في مارس الماضي.

وانتقلت ملكية مصنع تويوتا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى هيئة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، بعد تعليق الإنتاج بسبب صعوبات في إمدادات المكونات.

يذكر أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وأعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية.

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