Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول ! القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر في حائل إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر العدل الدولية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين لقطات لارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش جدة برعاية الملك سلمان ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان الإبل الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الانهيار الأرضي الجماهير السورية تهاجم عمر السومة تحويل الحركة المرورية على طريق كورنيش جدة احترازيًّا
كشف المدرب الألماني Klopp المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أنه سيعتزل التدريب لمدة عام بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما أعلن قرار رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي 2023/ 2024.
وقال كلوب في تصريحات إعلامية: “لن أدرب أي ناد أو منتخب بلد في الموسم المقبل، سأعتزل لمدة عام، لن أتولى تدريب أي فريق إنجليزي، حتى لو كنت جائعًا ولا أجد ما أتناوله، هذا لن يحدث”.
وأضاف المدرب الألماني: “اللاعبون ليسوا لديهم أي أسئلة، هم في حالة جيدة، خليفتي في الفريق؟، لن أقول أي شيء، النادي له إدارة وكثيرون يعملون فيه يستطيعون اتخاذ القرار الأفضل للنادي، وآخر ما يفكرون فيه هو أخذ نصيحة من رجل عجوز مثلي سيغادرهم”.
وتابع كلوب: “السير أليكس فيرغسون اعتزل التدريب في مرة ثم تراجع عن قراره، بالنسبة لي لا يوجد أي شيء سيغير قراري”.
وبعد تصريحات المدرب الألماني، أعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المدربين المساعدين بيب لايندرز وبيتر كراويتز ومدرب التطوير فيتور ماتوس سيرحلون أيضًا بعد انتهاء الموسم الحالي.
على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 6 مرات، وخسر لقاء وحيدًا.
وسبق للمدرب Klopp تدريب ناديي ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين قبل تدريبه ليفربول في أكتوبر من عام 2015.