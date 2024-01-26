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أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي

Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول !

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٥ مساءً
Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول !
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الألماني Klopp المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أنه سيعتزل التدريب لمدة عام بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما أعلن قرار رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي 2023/ 2024.

تعليق Klopp

وقال كلوب في تصريحات إعلامية: “لن أدرب أي ناد أو منتخب بلد في الموسم المقبل، سأعتزل لمدة عام، لن أتولى تدريب أي فريق إنجليزي، حتى لو كنت جائعًا ولا أجد ما أتناوله، هذا لن يحدث”.

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وأضاف المدرب الألماني: “اللاعبون ليسوا لديهم أي أسئلة، هم في حالة جيدة، خليفتي في الفريق؟، لن أقول أي شيء، النادي له إدارة وكثيرون يعملون فيه يستطيعون اتخاذ القرار الأفضل للنادي، وآخر ما يفكرون فيه هو أخذ نصيحة من رجل عجوز مثلي سيغادرهم”.

Klopp - يورجن كلوب

وتابع كلوب: “السير أليكس فيرغسون اعتزل التدريب في مرة ثم تراجع عن قراره، بالنسبة لي لا يوجد أي شيء سيغير قراري”.

وبعد تصريحات المدرب الألماني، أعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المدربين المساعدين بيب لايندرز وبيتر كراويتز ومدرب التطوير فيتور ماتوس سيرحلون أيضًا بعد انتهاء الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 6 مرات، وخسر لقاء وحيدًا.

وسبق للمدرب Klopp تدريب ناديي ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين قبل تدريبه ليفربول في أكتوبر من عام 2015.

Klopp - يورجن كلوب

 

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