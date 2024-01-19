تعتبر Lexus LFA أفضل سيارة يابانية فارهة على الإطلاق ليس بسبب ندرة العدد الذي تم تصنيعه منها فحسب بل لأنها واحدة من السيارات ذات الإمكانيات المبهرة سواء على صعيد السرعة والأداء أو على صعيد وسائل الأمان والثبات على الطريق.

Lexus LFA

وتعد لكزس إل إف أيه Lexus LFA سيارة رياضية فارهة من الدرجة الأولى ذات بابين والمصنوعة من شركة لكزس على أنها إصدار خاص (تم تخصيص 25 سيارة فقط للسوق الأمريكية) من أصل 500 سيارة حول العالم.

وكانت بداية مشروع التصنيع في شهر فبراير عام 2000 واستمر تطوير المشروع لمدة عشر سنوات حيث اكتمل عام 2010 وبدأت السيارات تظهر للعلن لدرجة أن إحداها لم يتم عرضها للبيع وتم الاحتفاظ بها كأيقونة في متحف تويوتا.

مواصفات لكزس إل إف أيه

تأتي سيارة لكزس إل إف أيه بمحرك V10 بسعة 4.8 لتر تم تصنيعه في شركة ياماها وقد صمم ليكون بقوة محرك v10 وبحجم محرك v8 وبوزن محرك v6 .

أما جسم السيارة فمصنوع من ألياف الكربون كليًا كما أن 65% من السيارة مصنوع من ألياف الكربون.

وبخصوص أبعاد السيارة فتبلغ قاعدة الإطارات 2٬605 ميليمتر في حين يبلغ الطول 4٬505 ميليمتر والعرض 1٬895 ميليمتر بينما يبلغ الارتفاع 1٬220 ميليمتر.

وقد بيعت السيارة لأول مرة بسعر يصل إلى 375 ألف دولار وقت إنتاجها لأول مرة ويتم بيعها في مزادات خاصة رغم مرور أكثر من 14 عامًا على ظهورها للوجود.