57 وظيفة شاغرة في مركز الأرصاد لحملة (الثانوية) فأعلى برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر التعدين الدولي في الرياض PAYSAR.. محفظة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن سفير فرنسا إلى بريدة عبر القطار: شكراً للخطوط الحديدية السعودية عبدالعزيز بن سلمان: دور ريادي للسعودية في مواجهة التغير المناخي كلمة وزير الصناعة بندر الخريف في مؤتمر التعدين الدولي المركزي يطرح مسودة قواعد “المنتجات الادخارية للبنوك والمصارف” وزير الصناعة: رفع احتياطيات السعودية من المعادن إلى 2.5 تريليون دولار نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم! وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا
PAYSAR محفظة رقمية لخدمة #ضيوف_الرحمن
عبر: @b_srab #صحيفة_المواطن#مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة pic.twitter.com/9GtVPOuTfFقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 10, 2024