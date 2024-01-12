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The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن
المواطن - واس

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قضى زوار منطقة “وندر جاردن” في موسم الرياض، تجربة حماسية ملتهبة مع لعبة “The flyer” العملاقة التي تجذب الزوار حولها؛ بهدف خوض لحظات من المتعة والتشويق.

وترتفع اللعبة إلى أكثر من 40 مترًا، وتتسع لـ30 شخصًا، ما يمكن مرتاديها من مشاهدة المناظر الخلابة لمنطقة “وندر جاردن”.

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وتتواصل الفعالية لنحو دقيقتين من خلال الدوران بالمشاركين بحبال وسرعة مدروسة، تكسبهم شعورًا بإحساس الطيران في الهواء.

أين تقع لعبة The flyer؟

من الجدير بالذكر أن لعبة “The flyer” تقع في منطقة “بلوم”، إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جردن”، وتحظى بإقبال هائل من الزوار بجميع أعمارهم، إذ تفتح أبوابها في تمام الساعة الـ4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً.

معلومات عن منطقة وندر جاردن

  • تعتبر منطقة “وندر جاردن” أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة.
  • تعد إحدى فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time.
  • يميزها الطابع المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات.
  • تضم أكثر من 70 لعبة وتجربة ومناطق فرعية.
  • بها بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية.
  • يمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط اضغط هنا.

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