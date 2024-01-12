زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان الموارد البشرية: تأخير صرف الأجور مخالفة تستوجب البلاغ رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023 The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو حساب المواطن يرد على سبب نقص الدفعة هذا الشهر لقطات لمشاركة الجوازات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الفزعة السعودية تنفذ متسابقي رالي دكار من الانسحاب السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين أسعار النفط تقفز مع غارات البحر الأحمر
قضى زوار منطقة “وندر جاردن” في موسم الرياض، تجربة حماسية ملتهبة مع لعبة “The flyer” العملاقة التي تجذب الزوار حولها؛ بهدف خوض لحظات من المتعة والتشويق.
وترتفع اللعبة إلى أكثر من 40 مترًا، وتتسع لـ30 شخصًا، ما يمكن مرتاديها من مشاهدة المناظر الخلابة لمنطقة “وندر جاردن”.
وتتواصل الفعالية لنحو دقيقتين من خلال الدوران بالمشاركين بحبال وسرعة مدروسة، تكسبهم شعورًا بإحساس الطيران في الهواء.
من الجدير بالذكر أن لعبة “The flyer” تقع في منطقة “بلوم”، إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جردن”، وتحظى بإقبال هائل من الزوار بجميع أعمارهم، إذ تفتح أبوابها في تمام الساعة الـ4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً.