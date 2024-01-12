The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن

قضى زوار منطقة “وندر جاردن” في موسم الرياض، تجربة حماسية ملتهبة مع لعبة “The flyer” العملاقة التي تجذب الزوار حولها؛ بهدف خوض لحظات من المتعة والتشويق.

وترتفع اللعبة إلى أكثر من 40 مترًا، وتتسع لـ30 شخصًا، ما يمكن مرتاديها من مشاهدة المناظر الخلابة لمنطقة “وندر جاردن”.

وتتواصل الفعالية لنحو دقيقتين من خلال الدوران بالمشاركين بحبال وسرعة مدروسة، تكسبهم شعورًا بإحساس الطيران في الهواء.

أين تقع لعبة The flyer؟

من الجدير بالذكر أن لعبة “The flyer” تقع في منطقة “بلوم”، إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جردن”، وتحظى بإقبال هائل من الزوار بجميع أعمارهم، إذ تفتح أبوابها في تمام الساعة الـ4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً.

معلومات عن منطقة وندر جاردن