Icon

أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 6 مناطق Icon الترجي التونسي يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا Icon التعادل يحسم مباراة فالنسيا ضد الريال Icon شعار ترشح السعودية لكأس العالم يعكس رحلة التحول والنمو الكبير Icon شاهد .. كلمات نايف هزازي تثير غضب جماهير الهلال Icon الأرصاد : أمطار على الحناكية والمهد حتى الـ11 صباحًا Icon طريقة إصدار الرخصة المهنية بعد إعلان نتيجة التخصصي Icon موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة Icon الفريق البسامي يتوج الجواد اكسبريشنست بكأس الأمن العام Icon روما يكتسح مونزا برباعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
السعودية اليوم
حصاد اليوم

أهم 4 أسئلة شغلت بال مستفيدي حساب المواطن وإجاباتها

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٧ مساءً
أهم 4 أسئلة شغلت بال مستفيدي حساب المواطن وإجاباتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف برنامج حساب المواطن عن أهم 4 أسئلة شغلت بال المستفيدين خلال الفترة الأخيرة وقام بالرد عليها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية وسبب نقص الدعم لافتًا إلى أنه يمكن التواصل مع خدمة المستفيدين على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل في البرنامج.

التحقق من مبلغ الدعم المستحق

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أن قيمة الدعم ما بين الأسر تختلف بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها، على ألا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
السديس: حريصون على التكامل مع إمارة المدينة لإبراز رسالة المسجد النبوي الوسطية للعالم

السديس: حريصون على التكامل مع إمارة المدينة لإبراز رسالة المسجد النبوي الوسطية...

يوفنتوس يستعد لفسخ تعاقده مع بوغبا

يوفنتوس يستعد لفسخ تعاقده مع بوغبا

وأشار إلى أنه يمكن التحقق من مبلغ الدعم المستحق، من خلال الحاسبة التقديرية، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الرجوع إلى حساب المستفيد في البوابة الإلكترونية للبرنامج لمعرفة سبب نقص مبلغ الدعم.

استمرار حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

أما أبرز الأسئلة فقد جاءت كما يلي:

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • الدوسري

    لي الان 8 شهور وحساب المواطن لا يصرف لنا شيء رغم ان المسجلين لدي 8 افراد حاولت وحاولت من دون اي نتيجه !؟

إقرأ المزيد

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء مملكة هولندا
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء مملكة هولندا

السعودية اليوم
جماهير النصر تهاجم لويس كاسترو قبل مواجهة الفيحاء .. كواليس مثيرة
الرياضة

جماهير النصر تهاجم لويس كاسترو قبل مواجهة...

الرياضة
القريات الأدنى حرارة اليوم بـ 1 مئوية
السعودية اليوم

القريات الأدنى حرارة اليوم بـ 1 مئوية

السعودية اليوم
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12611.42 نقطة بتداولات 8.4 مليارات ريال
السوق

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12611.42 نقطة...

السوق
رونالدو يحتفل بأهداف النصر بالعرضة السعودية في المدرجات
الرياضة

رونالدو يحتفل بأهداف النصر بالعرضة السعودية في...

الرياضة
طارق النوفل يُغضب النصراويين: فريقكم بدون رونالدو أفضل !
الرياضة

طارق النوفل يُغضب النصراويين: فريقكم بدون رونالدو...

الرياضة
الانتقادات تُحاصر لويس كاسترو
الرياضة

الانتقادات تُحاصر لويس كاسترو

الرياضة
رسالة السعودية لأمريكا: أوقفوا الحرب أولًا
السعودية اليوم

رسالة السعودية لأمريكا: أوقفوا الحرب أولًا

السعودية اليوم