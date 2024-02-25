أهم 4 أسئلة شغلت بال مستفيدي حساب المواطن وإجاباتها

كشف برنامج حساب المواطن عن أهم 4 أسئلة شغلت بال المستفيدين خلال الفترة الأخيرة وقام بالرد عليها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية وسبب نقص الدعم لافتًا إلى أنه يمكن التواصل مع خدمة المستفيدين على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل في البرنامج.

التحقق من مبلغ الدعم المستحق

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أن قيمة الدعم ما بين الأسر تختلف بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها، على ألا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال.

وأشار إلى أنه يمكن التحقق من مبلغ الدعم المستحق، من خلال الحاسبة التقديرية، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الرجوع إلى حساب المستفيد في البوابة الإلكترونية للبرنامج لمعرفة سبب نقص مبلغ الدعم.

استمرار حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

أما أبرز الأسئلة فقد جاءت كما يلي: