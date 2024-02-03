إطلاق صح أول منتج ادخاري مدعوم حكوميًا غدًا

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تتيح وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، غدًا الأحد، اشتراك الأفراد في منتج صح الذي يعد أول منتج ادخاري مدعوم حكوميًا.
ويعتبر منتج صح، أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وسيكون الحد الأدنى للاشتراك بالمنتج ألف ريال والحد الأعلى 200 ألف ريال.
ويحقق منتج صح المتوافق مع الشريعة الإسلامية، عوائد سنوية تصل إلى أكثر من 5% ويمكن للمشترك استعادة المبلغ في أي وقت.
مرتجى علي حبيب البقيعي
والله خبر حلو
ابو فيصل
يكون فال خير يارب العالمين