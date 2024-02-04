الاشتراك في “صح” بدءاً من اليوم.. أول منتج ادخاري مخصص للأفراد

أطلق المركز الوطني لإدارة الدين، أول منتج ادخاري مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وذلك تحت أسم “صح”؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

الاشتراك في صح بدءاً من اليوم

ويتيح المركز، الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، ويبدأ الاشتراك في أول إصدار اعتبارا من اليوم ألحد 4 فبراير على أن ينتهي في 6 فبراير الحالي.

وتحدد عائد أول صكوك ادخارية للأفراد السعوديين لشهر فبراير بعائد بقيمة 5.64%.

تحديد نسبة العائد

وحسب بيانات المركز الوطني للدين، سيتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر، وسيتم التخصيص لهذا الشهر في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير حتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.

وفي الأسبوع الماضي، أوضح رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج “صح” يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.