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بعد يوم من الخلاف السياسي

البرلمان البريطاني يمرر مقترحين لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٨ صباحاً
البرلمان البريطاني يمرر مقترحين لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
المواطن - فريق التحرير

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صوّت مجلس النواب البريطاني، لصالح الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بعد يوم من الخلاف السياسي بين حزب العمل والحزب الوطني الإسكتلندي.

تصويت مجلس النواب

وأكد موقع “مترو” البريطاني، صوتت حكومة المملكة المتحدة مساء الأربعاء بعد أن اختار رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل تعديلات من قبل كل من حزب العمال والمحافظين على اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه الحزب الوطني الإسكتلندي.

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ووافق مجلس العموم على تعديل حزب العمال الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وضع حد لمعاناة الفلسطينيين

وتعني هذه الخطوة أن أعضاء البرلمان من حزب العمال تمكنوا من التصويت لصالح الموقف المحدث للسير كير ستارمر.

كما تمت الموافقة على اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس ووضع حد للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وقف فوري لإطلاق النار

ودعا حزب العمال أيضًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددًا على أن ذلك يتضمن موافقة الجانبين على إلقاء أسلحتهما وإعادة جميع الرهائن من غزة.

وشدد على ضرورة الوصول إلى عملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

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