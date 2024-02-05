التأمينات توضح الإجراء المطلوب حال تأخر إيداع دعم ساند

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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المواطنين المتعطلين عن العمل المشمولين بدعم ساند إلى التواصل معها، في حال عدم صرف الراتب الشهري الذي أُودع في حسابات المستفيدين الخميس الماضي.
وأوضحت مؤسسة التأمينات، عبر حسابها في منصة “إكس”: “أنه تم إيداع وصرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات بتاريخ 1/2/2024”.
وأضافت التأمينات: “أنه في حال تم اعتماد طلبك مسبقًا ولم يتم الصرف نرجو التواصل معنا عبر الرابط التالي وتوضيح ذلك وسيتم التحقق وإفادتك من خلال الرابط التالي اضغط هنا“.
– الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
– عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
– إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
– انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل
– إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
– الأحكام القضائية التي تُثبت أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل
عوض حميدقمش المالكي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخي افيدني انا عندي 40 شهر ولم استلم منها شيء طبعا الحقوق
بندر علي سعدي الغامدي
السلام عليكم
انا كنت موظف قطاع خاص ومسجل فالتأمينات اشتغلت معى الشركة ٧ شهور
ابلغ من العمر ٢٥
متى اقدر اخذ حقوقي يلي فالتأمينات